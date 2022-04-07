İsrail polisinden Filistinlilere sert müdahale: 5 gözaltı

SES BOMBASI KULLANILDI

Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere zaman zaman copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.

Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bir Filistinliyi gözaltına alırken polis ses bombası kullandı.