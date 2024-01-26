İsrail polisinden, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.

İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.



İsrail polisi olayları görüntüleyen gazetecilere de müdahale etti.

A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video



Katliamın gölgesinde 16. cumada yaşanan eziyeti bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı..

Geçgel İsrail zulmünü şu sözlerle anlattı:



Demir barikatlar kuruldu ve gençlerin geçmesine izin verilmedi. Gençler ellerinde seccade ile geldiler ve namaz kılmak istiyorlar ancak İsrail polisi izin vermedi. Geride bıraktığımız haftalarda çok sert müdahaleler yapıldı. Yine burada manzara değişmedi. Cuma namazını kılmak için gelen gençler dışarıda kaldı. İsrail polisin yine müdahaleye başladı. İşgalci İsrail askerleri hedef gözetmeksizin gaz bombası atmaya başladı..

Burada kimseyi ayırt etmeden gaz bombası atılıyor. Basın mensuplarının oluğu yere de gaz bombaları atılıyor. Ne gazetecileri ne sivilleri ayırt etmeden saldırıyorlar. İsrail askerleri namaz kılmak için gelen gençlerin üzerine yürüdüler ve gaz bombaları attılar. Karşılarında düşman varmış gibi hareket ediyorlar. Karşılarında sanki silahlı birileri varmış gibi davranıyorlar. Şu anda İsrail polisi bizim kafamızın üzerine gaz bombası atıyor. Burada gazeteciler ve gençler ile çocuklar var sadece. Bizde gazdan etkilendik ve nefesimiz kesildi.

İsrail polis bu rezilliği her seferinde yapıyor. Burada haftalardır aynı manzara var. Müslümanların üzerine biber gazı yağıyor. Burada insanların tek istekleri namaz kılmak. Ortada hiçbir sebep yokken bunu yapıyorlar. Karşılarında silahlı insanlar varmış gibi hareket ediyorlar. Polisler burada bizim görüntü almamızı engellemek için çaba gösteriyor. Burada bize sürekli bağırıyorlar, itiyorlar. Sanki bu rezilliği biz yapıyormuşuz gibi hareket ediyorlar.

-Ne yapıyorsun! Kime vuruyorsun… Eve burada İsrail polisi kameraman arkadaşıma vurdu. Bunlar da ne vicdan var ne insanlık var. İnsanlar burada namaz kılmak isterken biz olayları görüntülerken kameraman arkadaşıma saldırdı.

NAMAZ KILAN ENGELLİ FİLİSTİNLİYE MÜDAHALE

Olay sırasında bölgeye gelen bir engelli Filistin vatandaşı İsrail polisine meydan okudu. Burasının kendi toprakları olduğunu söyledi ve buradan gitmelerini istedi. Haftalardır burada namaz kılamadığını söyleyen engelli vatandaş dünyanın bu zulme sessiz kalmasına isyan etti. İsrail polisinin bölgeden uzaklaşmasının ardından engelli vatandaş sokakta namaz kılmaya başladı. Bu sırada orada bulunan bir genç de namaza katıldı. İsrail polisi namaz kılan engelli vatandaşın namazını bozarak kolundan tutarak gözaltına aldı. Bu sırada A haber ekibinden Mehmet Geçgel İsrail polisinin basmaya çalıştığı seccadeyi yerden aldı..