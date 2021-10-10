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Giriş Tarihi: 11.10.2021

İsrail polisinden, Mescid-i Aksa Hatibi’nin evine baskın

İsrail polisinden, Mescid-i Aksa Hatibi’nin evine baskın
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın düzenledi. İsrail polislerinin baskını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiğe vurgu yapılarak, polisin Şeyh Sabri'nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku havası oluşturduğu ifade edildi. İsrail polisi baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Şeyh Sabri soruşturma talebinin, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme onayına ilişkin tepkisi nedeniyle olabileceğini belirtti. 6 saat gözaltında tutulup serbest bırakılan Şeyh Sabri'nin Mescid Aksa'ya girişi yasaklandı.
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İsrail polisinden, Mescid-i Aksa Hatibi’nin evine baskın
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