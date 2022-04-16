İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya kanlı baskın

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'deki baskıları sürüyor. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 150'den fazla Filistinli yaralandı. Sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi ayrıca Aksa'da bulunan Filistinlileri darp etti.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, baskının "Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini" söyledi.İsrail polisi ise Mescid-i Aksa'da "olay çıkardığı" gerekçesiyle yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Dışişleri Bakanlığı, Filistin'de İsrail güvenlik güçleri tarafından 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve dün sabah Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını şiddetle kınadı. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyulduğu kaydedildi.İsrail polisinin baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ikinci haftasında 60 bin kişi cuma namazı kıldı.