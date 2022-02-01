İsrail polisinden yeni skandal! Öldürdükleri Filistinlinin evini...

İsrail polisi, Kasım 2021'de düzenlediği silahlı saldırı sonrası İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Fadi Ebu Şıhaydem'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan evini içten yıktı.

Ebu Şıhaydem ailesinin avukatı Mithat Diybe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir İsrail polis gücünün Ebu Şıhaydem'in evini yıkmak üzere Şuafat Filistin Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti. Diybe, İsrail polislerinin, Ebu Şıhaydem'in evinin bulunduğu apartmanın kapılarını kırdıktan sonra içeri girdiğini ve dairenin duvarlarını içeriden kırarak oturulamaz hale getirdiğini kaydetti.

YIKIMA 150 POLİS KATILDI

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, büyük bir polis ve asker gücünün İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Ebu Şıhaydem'in evini yıkma kararını uygulamak üzere Şuafat Kampı'na intikal etmek üzere geldiği bildirildi.

Açıklamada, yıkıma 150 polisin katıldığına vurgu yapılarak, söz konusu dairenin, içinde birkaç dairenin bulunduğu bir apartmanda olduğu için yıkımın sınırlı yapıldığı ve dairenin kapatıldığı kaydedildi.