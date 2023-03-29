İsrail polisinin koruduğu fanatiklerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

İsrail polisinin koruduğu onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, onlarca fanatik Yahudi'nin sabah saatlerinde gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ayinleri yaptığı belirtildi.

Yahudi yerleşimcileri koruyan ve Mescid-i Aksa'nın avlusunda konuşlanan İsrail polisinin, sabah namazı için Aksa'ya gelen Müslümanların kimliklerini kontrol ederek, zorluk çıkardığı kaydedildi. Radikal 85 Yahudi yerleşimci dün de İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya provokatif baskınlar düzenlemiş ve kutsal mabette Talmudik ayinler gerçekleştirmişti.

İsraillilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik sürdürdüğü provokatif baskınlar, Filistin yönetimi ve uluslararası tepkilere yol açtı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tapınak Grubu" isimli örgütün, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskın saatlerini uzatma konusunda İsrail polisi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmasının tehlikeli bir gerginliğe yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu.