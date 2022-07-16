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Giriş Tarihi: 16.7.2022 11:36

İsrail savaş uçakları o noktayı hedef aldı

AA
İsrail savaş uçakları o noktayı hedef aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, yer altında bulunan Hamas'a ait roket imalathanesini hedef aldığı ifade edildi.

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği, hedef alınan yerin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.

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İsrail savaş uçakları o noktayı hedef aldı
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