İsrail savaş uçakları o noktayı hedef aldı

Saldırının, gece Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlere karşılık gerçekleştirildiği, hedef alınan yerin, Gazze'deki roket üretim noktalarının en büyüğü olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den güneydeki Askalan (Aşkelon) kentine atılan 2 roketten birinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini, diğerinin ise Askalan yakınlarında açık araziye düştüğünü duyurmuştu.