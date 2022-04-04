İsrail Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı'nı eleştirdi: "Filistinlileri galeyana getirmeyelim"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) kapısına gelerek burada gezmesini, Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalara sebep olduğu için eleştirdi.

Gantz, İbrani gazetesi Maariv'e bağlı 103 FM radyosuna yaptığı açıklamada, "Pek çok kişi pek çok yerde gezinti yapmak istiyor ama gezintiye çıkmadan önce düşünmek iyi olur." dedi.

Lapid'in, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Şam Kapısı'nda gezmesinin meşru olduğunu iddia eden Gantz, "Yine de istikrarı sarsacak ve Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım. Ramazan hassas bir dönem." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 3 Nisan'da beraberindeki İsrailli yetkililerle Şam Kapısı bölgesinde gezmişti. Lapid burada, "hükümetin Yahudi bayramlarında yerleşimcileri korumak için 8 bin polis konuşlandırmaya karar verdiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun akabinde bölgede çıkan olaylarda İsrail polisi 19 Filistinliyi yaralamış, 10'unu göz altına almıştı.