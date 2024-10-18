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Giriş Tarihi: 18.10.2024 14:27 Son Güncelleme: 18.10.2024 16:14

İsrail şehit ettiği Yahya Sinvar’ın şehadet parmağını kesti!

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar, işgalci ve soykırımcı İsrail ordusu tarafından Gazze’de şehit edildi. Sinvar’ın öldürüldüğünü gösteren video ve fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyaya servis edildi. Görüntülere bakıldığında Yahya Sinvar'ın sağ eli parçalandığı için ölümünden sonra sol işaret parmağının İsrail askerleri tarafından şehadet parmağı olarak kesildiği ortaya çıktı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İsrail şehit ettiği Yahya Sinvar’ın şehadet parmağını kesti!

İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik soykırıma devam ediyor.

Bir yılı aşan soykırımda kadın, çocuk demeden on binlerce Müslümanı öldüren İsrail, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Hamas lideri Yahya Sinvar İsrail ordusu tarafından öldürüldü" açıklamasını yaptı. Sosyal medyaya ise Yahya Sinvar'ın şehit olduğunu gösteren görseller ve görüntüler servis edildi.

ŞEHADET PARMAĞINI KESMİŞLER

Görüntülere bakıldığında Yahya Sinvar'ın sağ kolundan ve sol dizinden ve başından vurulduğu görülüyor. İsrail askerleri Sinvar'ın cansız bedenine ilk ulaştığında çekilen görüntülerde ise sol elin işaret parmağı kesik görünmüyor.

İsrail askerlerinin Yahya Sinvar'ın üzerindekileri çıkarırken kaydettiği görüntüde ise sol işaret parmağının ölümü sonrasında kesildiği görülüyor.

Bu da Yahya Sinvar'ın sağ eli parçalandığı için sol işaret parmağının ölümünden sonra İsrail askerleri tarafından şehadet parmağı olarak kesildiğini ortaya çıkarıyor. Kimi sosyal medya yorumlarında ise parmak izi için parmağının kesildiği iddia ediliyor.

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İsrail şehit ettiği Yahya Sinvar’ın şehadet parmağını kesti!
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