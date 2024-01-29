İsrail şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi! Filistinli tutuklulara dehşeti yaşattılar

İSRAİL ASKERLERİ CNN EKİBİNİN GÖRÜNTÜ ALMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Söz konusu kişilerin bedenen yorgun olduğunu ve bazılarının başlarını dik tutmakta zorluk yaşadığını kaydeden Diamond, İsrail ordusunun kendilerine, çıplak arandıkları için bu kişilere tulumların giydirildiğini ve götürüldükleri yerlerde kıyafetlerinin geri verildiğini söylediğini aktardı.

Diamond, "Bu kişilerin ne kadar süre bu şekilde soğuk havada dışarıda kaldığını bilemiyoruz çünkü bizim görüntü aldığımızı fark eden bir İsrail askeri gelip, bu kişilerin terör şüphelisi olduğunu iddia ederek, bölgeyi terk etmemizi istedi." ifadesini kullandı.

İlk kez CNN'in birinci elden İsrailli askerlerin Filistinlilere yönelik muamelesini kayıt altına aldığını ve daha önce de farklı görüntülerin ortaya çıktığını belirten Diamond, İsrail'in hala "uluslararası hukuk" çerçevesinde hareket ettiğini savunmasına dikkati çekti.