İsrail sivil bölgeleri vurmayı sürdürüyor! Han Yunus ve Refah’a peş peşe saldırılar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus Mülteci Kampı'ndaki Ziyade ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan oldu. İsrail'in Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.