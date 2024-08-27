İsrail sivil bölgeleri vurmayı sürdürüyor! Han Yunus ve Refah’a peş peşe saldırılar

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Han Yunus Mülteci Kampı'ndaki Ziyade ailesinin evine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralanan oldu. İsrail'in Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesinde bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar da oldu.
Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara ateş açtığını kaydetti. İsrail'in Deyr el-Belah kentinin doğusunda şiddetli topçu bombardımanına yeniden başladığını aktaran görgü tanıkları, aynı zamanda Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde aralıklı topçu bombardımanı gerçekleştirdiği ve işaret fişekleri attığını aktardı.