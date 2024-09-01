İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma İdaresi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki Safad Okulu'na yaptığı saldırıda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini onlarcasının da yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'na saldırı düzenledi.

Ölen 11 kişinin naaşı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel görgü kaynakları, İsrail saldırısı sonucu yüzlerce Filistinlinin sığındığı Safad Okulu'ndaki bir binanın büyük hasar aldığını belirtti.