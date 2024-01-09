İsrail soykırımı yayma peşinde

Gazze Şeridi'nde dördüncü ayına giren katliamlarında hedeflerine ulaşamayan katil İsrail ordusu çatışmaları Lübnan'a yaymak için tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde önceki gün öldürülen Hizbullah'ın üst düzey saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in cenaze töreninin yapılacağı alanın yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile sınırda yaşanan çatışmalarda, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail'e ait insanız hava aracı (İHA) ayrıca Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 155'e yükseldi. Hizbullah Hareketi ise sınır bölgesinde İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.