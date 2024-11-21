‘İsrail, Suriye’de huzuru tehdit ediyor’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Belirsizlikler Çağında Kararlı ve Güçlü Türk Dış Politikası" başlığıyla yaptığı 2025 yılı bütçesi sunumunda, bağımsız ve milli bir dış politikayla, Türkiye'nin çıkarları ve bekası için çalıştıklarını, tehditlere karşı durduklarını vurguladı. Fidan, "Pek çok sınama ile karşı karşıyayız. Uluslararası normların giderek daha fazla aşınması ve artan kutuplaşma, mevcut şartları daha da kötüleştirmektedir. Korumacı ve tek taraflı yaklaşımlar giderek öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. İsrail'in Filistin mezalimine vurgu yapan Fidan, "Hamas ve Hizbullah hedef alınırken asıl amaç, Filistinlileri kendi topraklarında yaşayamayacak hale getirmek ve göçe zorlamaktır" dedi. BM temelli uluslararası düzenin büyük yara aldığını ve insanlığın rafa kaldırıldığını bildiren Fidan, İsrail ve İran arasında doğrudan yaşanan gerginlikle savaşın yayılma riskinin daha da arttığını söyledi. Fidan, "İsrail üzerinde baskı uygulamak üzere diplomatik çabalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. İsrail'in savaşı yayma girişimleri, Astana süreci ile oluşan ve Suriye'de kan dökülmesini durduran ortamı tehdit etmeye başlamış ve her türlü belirsizliğe açık hale getirmiştir" diye konuştu. Fidan, PKK/ YPG/SDG'nin meşruiyeti olmayan sözde "yerel seçim" girişimine önümüzdeki dönemde de izin vermeyerek, bölücü terör örgütüne karşı mücadelenin tavizsiz devam ettirileceğini söyledi. Fidan, "Yeni ABD yönetimiyle milli çıkarlarımız doğrultusunda yapıcı bir diyalog kurmayı hedefliyoruz" dedi.