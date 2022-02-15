İsrail Ukrayna’nın teklifine sıcak bakmadı

İSRAİL ARAYA GİRMEKTE İSTEKSİZ

İsrail'in ara buluculuğa sıcak bakmadığına işaret edilen habere göre Lapid, "İsrail, Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf değil. Bu nedenle tedbirle hareket ediyor." dedi.

Aynı şekilde, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'un ülkesi Dışişleri Bakanı adına, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi. Razbozov'un diplomasiye alan kalmadığına ikna olduğu ileri sürülürken Rus Büyükelçisi'ne "İsrail çatışmaya bir taraf değil. Herkes gibi fırtınanın yatışmasını istiyor." dediği kaydedildi.

İsrail hükümeti, cumartesi günü ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yaptığı toplantının ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti.