İsrail vahşete ara vermedi! Gece saldırıları can aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığı aktarılan haberde İsrail savaş uçaklarının Refah kentinde 2 evi bombalaması sonucu 12 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Haberde, İsrail ordusunun Deyr el-Belah bölgesine yönelik saldırılarında da 2 kişinin öldürüldüğü, en az 10 Filistinlinin de yaralandığı vurgulandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.