İsrail vahşete doymuyor

İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında 27'nci gün yine savaş suçlarıyla geçti. Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi. 7 Ekim'den bu yana hastaneleri, mülteci kamplarını, yerleşim yerlerini ya da ibadethaneleri hedef alan İsrail dün de yine sivilleri bombaladı. İsrail ordusunun Gazze'de, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulun çevresine düzenlediği saldırıda en az 27 kişi öldürüldü. İsrail ordusu saldırıyı beyaz fosfor bombası ve top mermileri ile düzenledi. Dün ayrıca fırını da hedef aldılar. Yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu bildirildi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi UNOCHA'nın güncellemesine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 11 fırın vuruldu ve yıkıldı.İsrail'in 24 saat içerisinde iki kez hedef aldığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki bilanço da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı bin kişi" açıklamasını yayınladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırılarda çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cibaliye'den sonra İsrail devlet terörünü diğer kamplara yöneltti. Düzenlenen saldırılarda Bureyc ve El-Magazi kampları hedef alındı. Bureyc'te 15, El Magazi kampında ise çoğunluğu çocuk ve kadın 18 kişi hayatını kaybetti. Onlarca binanın yerle bir olduğu saldırılarda çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı belirtildi. Ayrıca İsrail, Şati Mülteci Kampı sakinlerine bildiri atarak bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği mülteci kamplarına saldırıların "savaş suçu" olabileceğini açıkladı. İsrail yönetimi kamuoyunu aldatarak Gazzelilerin kuzeyden güneye tahliye olmasını söylüyor. Ancak İsrail'in bu yalanı da çürütüldü. İngiliz yayın kuruluşu BBC, İsrail'in Gazze'nin güneyine de saldırdığını kanıtladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in yaptıklarının "savaş suçu" teşkil edip etmediği yönündeki sorulara, bu konuda bakanlığın bir değerlendirmesinin olmadığı yanıtını verdi ve saldırıları neden kınamadıklarına ilişkin soruları da yanıtlamaktan kaçındı.İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı saldırıların ve Yahudi yerleşimci şiddetinin son günlerde daha da artmasıyla Avrupa Birliği ve ABD'nin de bu saldırıları "terör" olarak tanımlamaya başlaması konuyu yeniden gündeme taşıdı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa edilen toplam 262 Yahudi yerleşim biriminin varlığı, burada egemen bir Filistin devletinin de kurulmasını imkânsız hale getiriyor. Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da son haftalarda Filistinlilere yönelik saldırılarda yüzde 100'e yakın artışa dikkati çekerek uyarıda bulundu. Bugün 230 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere bölgede 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.42 bomba atıyorlar.12 bina yıkılıyor.15 kişiyi öldürüyorlar.35 kişi yaralanıyor.Ailesinden en az iki kurban verdi.15 Ekim'e kadar tamamen öldürüldü.İsrail'in bombardımanlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı.İsrail'in katlettiği çocuk sayısı.İsrail'in katlettiği kadın sayısı.7 Ekim'den bu yana Filistinli tutuklu sayısı 5 bin 200'den 10 bine çıktı.Gazze'deki yaralı sayısı.Acil tedaviye ihtiyaç duyan kanser hastası.7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen BM çalışanı.Öldürülen gazeteci sayısı.Tamamen yıkılan cami sayısı.ABD'li oyuncu Kim Kardashian'ın 7 yaşındaki oğlu Saint West'e cadılar bayramı için seçtiği "zombi" konsepti, kanlar içindeki Filistinli çocukları hatırlattı ve tepki çekti.