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Haberler Dünya Haberleri İsrail vahşeti sınır tanımıyor! Öldürdükleri gazeteci sayısı 100'e çıktı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 18:06

İsrail vahşeti sınır tanımıyor! Öldürdükleri gazeteci sayısı 100'e çıktı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

AA
İsrail vahşeti sınır tanımıyor! Öldürdükleri gazeteci sayısı 100’e çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Huveydi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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İsrail vahşeti sınır tanımıyor! Öldürdükleri gazeteci sayısı 100'e çıktı
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