İsrail vahşetinin resmi

Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni kana buluyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 163 artarak 24 bin 448'e, yaralı sayısı 61 bin 504'e yükseldi. Katledilenlerden 10 binden fazlası çocuklar oldu. Gazze Şeridi'ne 65 bin tondan fazla bomba atan katil İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgedeki sağlık sistemi de çöktü. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve eşek arabasıyla taşınan Filistinli çocuğun görüntüleri de bölgedeki sağlık sektörünün içinde bulunduğu acı durumu gözler önüne serdi.Filistinli gazeteci Enes el-Şerif sosyal medya hesabından İsrail saldırısında yaralanan Filistinli bir çocuğun görüntüsünü paylaştı. Görüntüde, kolunda serum takılı yaralı bir Filistinli çocuğun, gençler tarafından eşek arabasında taşındığı görüldü. Eşek arabasında taşınan Filistinli çocuğun kendinden geçmiş olduğu ve vücudunun farklı yerlerindeki yaralar kameraya yansıdı. Gazeteci Şerif, görüntüde yer alan Filistinli çocuğun İsrail savaş uçaklarının Cibaliye bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralandığını belirtti. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım ile yargılanan katil İsrail'e ABD başta olmak üzere Batı'dan silah desteği de sürüyor. Son olarak Almanya'nın İsrail'e hassas tank mühimmatı içeren silah ihracatı talebini onaylamayı planladığı ortaya çıktı.Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde 2.2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. 378 bin kişi "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla yüz yüze. 939 bin kişi ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. dereceyle karşı karşıya.SiyasetEkonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Kızıldeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla analiz edildi. Dr. Tunç Demirtaş'ın hazırladığı "Kızıldeniz Güvenliği: Husi Saldırıları ve Artan Jeopolitik Riskler" başlıklı analizde, Husilerin, bölgedeki tansiyonu artırmasının beklendiği kaydedildi.