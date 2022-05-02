İsrail ve Rusya arasında ‘Hitler’ krizi

İsrail, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler Yahudi'ydi. En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" ifadelerine tepki gösterdi. İsrail, Lavrov'un bu sözleri üzerine Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yedioth Ahranoth'a verdiği röportajda, Lavrov'un bir İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenski'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadelerini değerlendirdi. Lavrov'un sözlerini "affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" şeklinde tanımlayan Lapid, özür beklediklerini belirtti.