İsrail yalnızlaşıyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) önceki gün Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında aldığı ihtiyati tedbir kararlarına, birçok ülke destek verdi. UAD, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetti. Birçok ülke UAD'nin kararını olumlu karşılarken Tel Aviv'in bu karara uyma zorunluluğuna da vurgu yaptı. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail'e destek veren müttefikleri de İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu'ya sırt çevirdi. Soykırım davasında İsrail'in yalnız kalması dikkati çekti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kararla ilgili, "AB, bunların tam, derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasını beklemektedir" dedi.Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisi, "İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri alması" ve "İsrail devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" hükümlerinin not edildiğini kaydetti.Alman hükümeti, UAD'nin İsrail ile ilgili kararının uluslararası hukuk kapsamında bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in de bunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'na güvendiğini ve onu desteklediğini bir kez daha belirtiyor" dedi.İspanya Dışişleri Bakanlığı, "ateşkes" ve "iki devletli çözüm" çağrılarını yineleyerek "UAD'yi destekliyoruz ve şiddet sarmalını durdurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Hollanda'nın geçici hükümeti, UAD'nin İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararlarına uyulması çağrısında bulundu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, karara ilişkin, "İnsanlığın zaferi, İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmalı" ifadesini kullandı.İrlanda ve İspanya karardan memnun olduğunu dile getirdi.Mısır, İsrail'e UAD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.Suudi Arabistan kararı memnuniyetle karşıladı.Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanmasının önünün açıldığı belirtiliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) görev yapmış Müslüman ülkelerden ilk avukat Hassan Aslam Shad ve The Palestine Chronicle editörü Dr. Ramzy Baroud, UAD'nin kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Shad, ''Çok yakın bir gelecekte Netanyahu'ya veya İsrail ordusu komutanlarına ve askeri kampanyaya katılan kişilere karşı tutuklama emirlerinin çıkarıldığı haberlerini görmemiz gerçekten mümkün'' dedi. Baroud ise ''Netanyahu hükümetinin siyasi iflasının UAD'nin kararından sonra da devam ettiğini düşünüyorum. Bu durum İsrail'i zamanla kesinlikle daha fazla izole edecek'' ifadelerini kullandı.Gazze'deki savaş ile ilgili İsrail'in en önde gelen gazetelerinden Haaretz'de dikkat çeken bir analize yer verildi. Analizde 'Rehine krizinden Hamas'ın çöküşüne kadar herkesin bildiğini söylemenin zamanı geldi: Netanyahu'nun kazanması mümkün değil' ifadelerine yer verildi.