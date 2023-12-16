İsrail "yanlışlıkla" 3 esiri öldürmüştü! Tel Aviv'de halk sokaklara döküldü

NETANYAHU'DAN "GEREKEN DERSLERİ ÇIKARACAĞIZ" AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta." paylaşımında bulunmuştu.

Öldürülen esirlerden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

"Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız."