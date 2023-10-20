İsrail yardımlara izin vermiyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd "(Gazze) Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün Refah Sınır Kapısı'nda yardımları organize etmeye çalıştı. Gazze'de gıda, akaryakıt ve içecek su kaynakları tehlikeli seviyelere kadar inmiş durumda. Bu yüzden uluslararası toplumun da baskısıyla Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 20 insani yardım TIR'ının girmesi planlanıyor. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Direktörü Martin Griffiths'e göre Gazze'deki 2 milyondan fazla kişi için günde 100 kamyon ancak yeterli.