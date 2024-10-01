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Giriş Tarihi: 1.10.2024 16:06

İsrail yerlerinden etmişti: Lübnan halkı Irak'a zorunlu göçe devam ediyor

Lübnanlılar, Irak’a göç etmeye devam ediyor. İkinci göçmen kafilesi sınır kapısına vardı.

AA
İsrail yerlerinden etmişti: Lübnan halkı Irak’a zorunlu göçe devam ediyor

Irak haber Ajansı INA'ya göre, Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 260 kişiden oluşan ikinci Lübnanlı göçmen kafilesini el-Kaim Sınır Kapısı'nda karşıladı.

Daha önce de bir grup Lübnanlı göçmen kafilesi, uçakla Irak'a getirilmişti.

Irak yönetimi Lübnanlı göçmenlerin hangi şehirlere yerleştirileceği bilgisini henüz paylaşmasa da, bunların Necef ve Kerbela şehirlerinde iskan edileceği iddia ediliyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Lüban'ın Bağdat Büyükelçisi Ali Habhab'ı kabulü sırasında, Lübnanlı göçmenleri Irak'ta kabul etmeye devam edeceklerini söyledi.

GÖÇMENLERE KOLAYLIK

Lübnan'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Irak'a gelmek isteyen Lübnanların ülkeye vizesiz giriş yapabilmeleri talimatı verilmişti.

Irak'ta bulunan Lübnanlılar'ın da 30 günlük vize süresinin sonunda yurtdışına çıkmaksızın süreleri yeniden uzatılacak. Süresini ihlal edenler de her türlü cezadan muaf tutulacak.

Lübnanlı göçmenler, Irak'taki eğitim sisteminden de yararlanabilecek.

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İsrail yerlerinden etmişti: Lübnan halkı Irak'a zorunlu göçe devam ediyor
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