İsrail yine çocuk öldürdü: 5 ölü 66 yaralı

İşgalcıİsrail ordusu, onlarca zırhlı askeri araçla Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e baskın düzenledi. İsrail güçleri, baskına tepki gösteren bölge sakini Filistinli gençlere gerçek mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail askerleri ile bölgedeki Filistinli direnişçiler arasında da şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgal güçleri, baskında biri 15 yaşındaki Ahmet Yusuf Sakr olmak üzere 5 Filistinliyi öldürdü, 66 Filistinliyi yaraladı. Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi. Durumu ağır olanlardan biri 15 yaşındaki bir Filistinli kız oldu. Çatışmalarda 7 İsrail askeri yaralandı.Bölgedeki İsrail güçlerinin "hava ve kara operasyonlarını" sürdürdüğü kaydedildi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 yılı aşkın süre sonra ilk defa hava harekâtına başvurdu. İsrail basını, hava saldırısının Apache helikopterle düzenlendiğini aktardı.Türkiye, İsrail'in Cenin'de yaptığı baskında 5 Filistinlinin hayatını kaybetmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria'nın en az 19 beldesinde yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa edilmesi yönündeki planları kınandı. Açıklamada İsrail hükümetinin kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik Birleşmiş Milletler parametrelerine tamamen aykırı attığı bu adımların kabul edilemeyeceği vurgulandı. ANKARA