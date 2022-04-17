İsrail yine saldırdı

İSRAİL polisi ve fanatik Yahudiler, dün sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci güçleri, Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa'dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Kızılayı, saldırılar nedeniyle 5'i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi. Ayrım gözetmeksizin herkese orantısız güç kullanan İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.