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Giriş Tarihi: 18.4.2022

İsrail yine saldırdı

İsrail yine saldırdı
İSRAİL polisi ve fanatik Yahudiler, dün sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci güçleri, Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa'dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Kızılayı, saldırılar nedeniyle 5'i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi. Ayrım gözetmeksizin herkese orantısız güç kullanan İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişine izin vermiyor.
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İsrail yine saldırdı
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