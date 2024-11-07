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Giriş Tarihi: 7.11.2024 13:56

İsrail yine vurdu: 16 Filistinli katledildi

İsrail, Gazze’nin farklı bölgelerini bugün de vurdu. Düzenlediği saldırıda 16 kişi öldü.

AA
İsrail yine vurdu: 16 Filistinli katledildi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in 34 gündür saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesindeki bir ev hedef alındı.

Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cibaliya Beled çarşısının girişine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının batısında toplanan sivil Filistinliler hedef alındı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusunun sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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İsrail yine vurdu: 16 Filistinli katledildi
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