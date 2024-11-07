İsrail yine vurdu: 16 Filistinli katledildi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in 34 gündür saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesindeki bir ev hedef alındı.
Saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Cibaliya Beled çarşısının girişine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının batısında toplanan sivil Filistinliler hedef alındı.
Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusunun sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.