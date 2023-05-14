İsrail zulmü artarak sürüyor

İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları, 5'inci güne giren saldırılarda önceki gece Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki bazı evleri havadan bombardımana tabi tuttu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir apartmanı hedef aldığı saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam ölü sayısı 33'e yükseldi.Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, "Şu ana kadar işgal güçleri 15 binayı yıktı. Toplam 51 konut tamamen yıkılırken, 49'u oturulamaz durumda olmak üzere 940 konut da hasar gördü" dedi. Konut sektöründeki kayıpların yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu aktaran Maruf, tarım sektörünün, bin tondan fazla tarım ürününün ihracatının engellenmesi, avlanmanın durdurulması ve tarım arazilerinin bombalanması sonucu 3 milyon doları aşan bir zarara uğradığını kaydetti.Maruf, İsrail'in "Gazze Şeridi'nde beş gündür sınır kapılarını kapatmaya devam ederek ihtiyaç, mal ve ilaçların girişini engellemesini ve hastaların tedavi için Batı Şeria hastanelerine gitmesine engel olmasını" kınadı. Saldırılar sürerken Filistin, Gazze'ye kapatılan sınır kapılarının açılması için uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Öte yandan Batı Şeria'da Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İşgalci güçler, iki Filistinliyi gerçek mermiyle başından vurarak öldürdü.