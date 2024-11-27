İsrail zulmü bitmek bilmiyor: Gazzeli çocuk tek gözünü kaybetti

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinden güneydeki Han Yunus'a göç etmek zorunda kalan Ahmed'e, İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra kanser teşhisi konuldu. Saldırılar nedeniyle sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığı Gazze'de gerekli tedaviyi alamayan Ahmed'in sağlık durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor.

Yüzündeki küçük tümörün büyüyerek yayılması sonucu bir gözündeki görme yetisini kaybeden Ahmed'in diğer gözünü de kaybetmesinden endişe ediliyor. Meşhur bir futbolcu olmayı hayal eden küçük çocuğun iyileşebilmesi için İsrail ablukası altındaki Gazze'den çıkması ve yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor.

AĞRI KESİCİ BİLE YOK

AA muhabirine konuşan Filistinli çocuğun annesi Ummu Ahmed, bir yılı aşkın süredir sıkı abluka ve bombardıman altındaki bölgede hasta çocuğunu tedavi ettirme imkanı bulamadığı için büyük bir çaresizlik içinde olduğunu söyledi. Oğlunun hastalığı nedeniyle sağlıklı olan diğer gözünü kaybetmesinden endişe ettiğini ifade eden Filistinli anne, Gazze'de felç olan sağlık sistemi nedeniyle Ahmed'in yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini kaydetti.

Ummu Ahmed, "İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında oğluma kanser teşhisi kondu. Gazze Şeridi'ndeki kısıtlı imkanlar nedeniyle bölgede tedavisi yapılamıyor. İsrail ablukası da tedavi için bölge dışına seyahati engelliyor." dedi. "Ahmed'in çok şiddetli ağrıları var fakat ağrılarını dindirecek ağrı kesici yok." diyen Filistinli anne, "Oğlumun Gazze dışına çıkarılıp tedavi olabilmesi için bize yardım etmelerini istiyorum." ifadesini kullandı. Ummu Ahmed, hastalığı yüzünden oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ve gözündeki şişlik nedeniyle kendisine yöneltilen bakışlardan dolayı utandığını anlattı.