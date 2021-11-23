İsrail’de casus krizi sonrası istihbarat servisine tepki yağıyor

İsrail basını 18 Kasım'da, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın evinde hizmetli olarak çalışan Omri Goren Gorochovsky (37) isimli kişinin, İran ile ilişkili olduğu ifade edilen hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarma girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını duyurmuştu.

Bu haberin ardından, Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik analistleri Ron Ben-Ishai ve Yossi Yehoshua 20 Kasım'da konuya ilişkin iki ayrı makale kaleme aldı. Ron Ben-Ishai, makalesinde, Şin-Bet'in son derece pahalı kişisel güvenlik sisteminde büyük açıklar olduğunu ancak hiç kimsenin bu güvenlik açıklarını kapatmaya tenezzül etmediğini belirtti.

KABARIK BİR SUÇ DOSYASI VAR

"Gantz'ın evinde temizlik işçisi olarak bir suçlunun görevlendirilmesi bu başarısızlığı açıklıyor. Gerçekte ise bu şahsın kendi inisiyatifiyle casusluk yaptığından şüpheleniliyor." ifadesini kullanan Ben-Ishai, Şin-Bet'in buradaki hatasını kabul ettiğini ve soruşturma sonunda sistematik sonuçlara ulaşılmasının beklendiğini kaydetti. Ben-Ishai, son anda Şin-Bet sayesinde kurtulma imkanı bulunan böyle tehlikeli bir olayda Savunma Bakanı'nın büyük sorumluluğu olduğunu hatırlattı.