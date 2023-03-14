‘İsrail’de durum oldukça tehlikeli’

İsrail, protestolarla karşılanan yargı reformunun kritik maddelerini oylamaya devam ederken ülkenin ciddi bir siyasi krize gireceği yönündeki endişeler de büyüyor. Hükümetin yargı reformu planının ardından yaşanan krizi değerlendiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Biz, oldukça tehlikeli bir durumdayız. Bunun siyasi, ekonomik, toplumsal ve güvenlik açısından sonuçları olabilir" dedi. Herzog, içinde bulundukları sosyal ve anayasal krizden çıkış için bir yol bulma konusunda büyük bir çaba gösterdiğinin gizli olmadığını kaydetti. Ülede, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protestolar 10 haftadır sürüyor.