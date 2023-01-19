İsrail'de mahkemeden İçişleri Bakanı'na veto: "Kabinede yer alamaz!"

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonundaki İçişleri Bakanı Şas Partisi lideri Arya Deri'nin vergi suçlarından hüküm giymesi nedeniyle kabinede yer alamayacağını açıkladı.
İsrail Yüksek Mahkemesi, vergi suçlarından geçen yıl hüküm giyen ve savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Deri'nin, bakan olamayacağını duyurdu.
Kararın ardından 100'den fazla Şas Partili, Deri'nin Batı Kudüs'teki evinin önünde toplandı. Göstericiler, Yüksek Mahkeme kararı ve İsrail'deki sol partiler aleyhine slogan attı. Şas Partisi'nden milletvekilleri de Deri'yi evinde ziyaret etti.
Deri'yi ziyaret eden Binyamin Netanyahu, basına yaptığı açıklamada, "Kardeşim sıkıntıya düştüğünde ben yanındayımdır." dedi.
Muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deri görevden alınmazsa, hükümet kanunları çiğnemiş olacak. Yasalara aykırı hareket eden bir hükümet gayrimeşru bir hükümettir, vatandaşlarından kanunlara uymasını isteyemez." ifadelerini kullandı.
İsrail'deki koalisyon hükümetinden yapılan ortak açıklamada, Deri hakkındaki Yüksek Mahkeme kararının "şok, acı ve derin üzüntüyle" karşılandığı belirtilerek "karar, Deri ve Netanyahu koalisyonuna oy veren milyonlarca insana haksızlık" şeklinde nitelendirildi.
Şas Partisi'nden yapılan açıklamada da Yüksek Mahkemenin "partinin aldığı 400 bin oyu hiçe saydığı" ifade edilerek, mahkemenin Deri hakkındaki hükmüyle "seçimleri de hiçe saydığı" aktarıldı.
Netanyahu, geçen ay sonunda kabinesini açıklamadan önce Mecliste kabul edilen bir dizi yasayla, kurduğu koalisyon için düzenlemeler yapmıştı.
Bu kapsamda, Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Deri'nin hüküm giydiği halde bakan olabilmesini sağlayan, İsrail basınının "Deri yasası" diye isimlendirdiği yasa Meclisten geçmişti.