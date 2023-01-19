İsrail'de mahkemeden İçişleri Bakanı'na veto: "Kabinede yer alamaz!"

Deri'yi ziyaret eden Binyamin Netanyahu, basına yaptığı açıklamada, "Kardeşim sıkıntıya düştüğünde ben yanındayımdır." dedi.

Muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deri görevden alınmazsa, hükümet kanunları çiğnemiş olacak. Yasalara aykırı hareket eden bir hükümet gayrimeşru bir hükümettir, vatandaşlarından kanunlara uymasını isteyemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinden yapılan ortak açıklamada, Deri hakkındaki Yüksek Mahkeme kararının "şok, acı ve derin üzüntüyle" karşılandığı belirtilerek "karar, Deri ve Netanyahu koalisyonuna oy veren milyonlarca insana haksızlık" şeklinde nitelendirildi.