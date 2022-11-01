İsrail’de Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı!

Açıklamada, bazı yerleşimcilerin baskın sırasında İsrail bayrağı baskılı tişörtler giydiği ve İsrail polisinin Aksa avlusunda yerleşimcilerin baskınını protesto eden bazı Müslüman gençleri zor kullanarak dışarı attığı belirtildi.

MÜSLÜMAN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor. Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.