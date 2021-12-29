İsrail’de nafaka borcu 8 bin yıl ceza getirdi!

İsrail'de olay yaratan bir nafaka kararı, yalnızca ülke değil dünya gündeminde de oldukça konuşuldu.
8 BİN YIL BOYUNCA HAPİS KALACAK
Ülke basınında çıkan haberlere göre İsrail'de yaşayan 44 yaşındaki Avustralyalı Noam Huppert, boşandığı İsrailli eşine nafaka ödemekle yükümlüydü.
İsrail mahkemesi, boşandıktan sonra da İsrail'de yaşamaya devam eden Huppert'in, iki çocuğuna da 18 yaşına gelene kadar her ay 5 bin Şekel nafaka ödemesine karar verdi. Ancak Huppert, 2013 yılında verilen karara uymayarak nafaka ödemelerini gerçekleştirmedi. Yıllar içinde tam 1,8 milyon sterlinlik çocuk nafakası borcu oluşan Avustralyalı adam, mahkemeden gelen yeni bir kararla şoke oldu.
İsrail mahkemesi, Huppert'in nafaka borcunu ödemediği için 31 Aralık 9999'a kadar İsrail'den ayrılamayacağına hükmetti.
Nafaka ödemediği için 8000 yıl İsrail'den ayrılamayacak olan Huppert, ülkede adeta hapis kaldı. Basına konuşan Huppert, "Bu süreçte iş için bile ülkeden dışarıya adım atamadım. 2013'ten bu yana İsrail'de kitlenmiş haldeyim" ifadelerini kullandı.
Huppert'ın henüz bir ödeme yapıp yapmadığı veya ülkeden çıkma için tamamını tek bir seferde mi ödemesi gerektiği bilinmezken, seyahat yasağının sona ereceği 9999 yılının, polis bilgisayar sisteminin izin verdiği en yüksek sayının olduğu için seçildiğine inanılıyor.