İsrail’de nafaka borcu 8 bin yıl ceza getirdi!

Nafaka ödemediği için 8000 yıl İsrail'den ayrılamayacak olan Huppert, ülkede adeta hapis kaldı. Basına konuşan Huppert, "Bu süreçte iş için bile ülkeden dışarıya adım atamadım. 2013'ten bu yana İsrail'de kitlenmiş haldeyim" ifadelerini kullandı.

Huppert'ın henüz bir ödeme yapıp yapmadığı veya ülkeden çıkma için tamamını tek bir seferde mi ödemesi gerektiği bilinmezken, seyahat yasağının sona ereceği 9999 yılının, polis bilgisayar sisteminin izin verdiği en yüksek sayının olduğu için seçildiğine inanılıyor.