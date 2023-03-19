İsrail’de Netanyahu öfkesi dinmiyor

İsraıl'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan yüz binlerce kişi, gösterilerin 11'inci haftasında da ülke genelinde meydanlara indi. Gösterilerin odak noktası başkent Tel Aviv'de polis, geniş önlemler aldı. Gösterilerde Netanyahu'nun başbakanlığı için sıkça kullanılır hale gelen "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı büyük bir pankart açıldı. İsrail polisi, göstericilere atlı polis birlikleri ve güç kullanarak müdahale etti. En az 4 göstericiyi gözaltına alındı.