İsrail’de operasyon çatlağı

İsrail'in olası kara saldırısı öncesinde aşırı sağcı hükümet ile ordu arasında anlaşmazlıkların olduğu ileri sürüldü. New York Times ve BBC gibi yayın kuruluşlarının haberlerinde Netanyahu'nun "Gazze'de Hamas'ı tamamen bitirmek" gibi bir söylemi olduğuna ve siyasi çıkarıları için savaşta ısrar ettiğine vurgu yapıldı. Ordu içerisinde ise kara saldırılarından çekinceleri olan komutanların bulunduğu iddia edildi. BBC'deki analizde Netanyahu için "Askeri harekât ters giderse, siyasi olarak unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğinden korkuyor" denildi.