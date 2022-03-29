İsrail’de silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.