İsrail’de sivil itaatsizlik

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon, tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini azaltacak yasa tasarısını ikinci oylama için bu hafta Meclis Genel Kurulu'na getirmeye hazırlanırken ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı. Göstericiler, ellerinde İsrail bayraklarıyla sabahın ilk saatlerinden itibaren başkent Tel Aviv'in sembolik noktalarından Habima Meydanı'nda toplandı. Savunma Bakanlığı önünde toplanan 1000 kişilik grup ise insan zinciri oluşturdu.