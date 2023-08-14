İsrail’de yargı kaosu büyüyor: Netanyahu kurmaylarla kavga etti

İsrail merkezli Kanal 12 ve Kanal 13'te yayımlanan haberlere göre Netanyahu, toplantı sırasında gönüllü yedek askerlerin hükümetin yargı düzenlemesine karşı görevi bırakmalarının "ordunun hazırlık kabiliyetini azalttığı" açıklamaları yapan Halevi ve Bar'a "Bizim caydırıcılık itibarımızı zedeliyorsunuz. Neden böyle manşetler veriyorsunuz? Görünen o ki İsrail'i ordu yönetiyor." sözleriyle sesini yükseltti.

Kurmayların, askerlerin görevi bırakmasına ilişkin açıklamalarından geri adım atmadığı ve Halevi'nin "ordunun becerisi tehlikeye düştüğünde uyarı yapmanın kendilerinin görevi olduğu" şeklinde karşılık verdiği belirtildi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi ise habere ilişkin Kanal 13'e yaptığı açıklamada, "Başbakan vurgulu konuşsa dahi bağırmaz." yanıtını verdi.