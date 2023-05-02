İsrail’de yargı reformu tartışması: Teknoloji şirketleri ülkeyi terk edebilir

İsrail'de yüksek teknoloji yatırımlarının 2023'ün ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarda kaldığı ve bunun 2019 yılından beri kaydedilen en düşük rakam olduğu belirtildi

İsrail İnovasyon Kurumu, tartışmalı "yargı reformunun" İsrailli teknoloji şirketlerinin ülkeye güvenini zedelediği ve yüksek teknoloji firmalarının ülkeyi terk edebileceği uyarısında bulundu. İsrail İnovasyon Kurumu tarafından Bilim ve Teknoloji Bakanı Ofir Akunis'e sunulmak üzere hazırlanan raporda, İsrailli girişimcilerin çoğunun bu yıl içerisinde kendi ülkeleri yerine yurt dışında şirket açtığına işaret edildi. Raporda, şirketlerin fikri mülkiyetlerini yurt dışında tescil etme niyetinde olduğu ve bunun İsrail ekonomisini ciddi şekilde etkileyeceği kaydedildi.

Teknoloji şirketleri hisselerinin Tel Aviv Borsası endeksi ile Nasdaq Borsası endeksi arasında büyük uçurum olduğuna vurgu yapılan raporda, Nasdaq Borsası endeksi bu yıl yüzde 17 artış gösterirken İsrail teknoloji endeksinde ise yüzde 4 düşüş olduğu aktarıldı.

Raporda, aradaki farkın daha da büyümesi durumunda İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerinden birçoğunun yatırım yapamayacağı, dolayısıyla kapanma veya başka ülkelere taşınma durumuyla karşı karşıya kalınacağı ifade edildi.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI AZALIYOR

İsrail'de yüksek teknoloji yatırımlarının 2023'ün ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarda kaldığı vurgulanan raporda, bunun da 2019 yılından beri kaydedilen en düşük rakam olduğu ifade edildi.

Teknoloji şirketlerinin ülkede tutulması için bazı tavsiyelere de yer verilen raporda, kısıtlamaların hafifletilmesi ve yeni kurulan şirketlerin İsrail'de fikri mülkiyet kaydı için teşvik gibi bazı adımların atılabileceği belirtildi.

ÜLKEDE İÇ KRİZ VAR

Raporda sözlerine yer verilen İsrail İnovasyon Kurumu CEO'su Dror Ben, "Bizler bugün küresel bir krizin ortasındayız. Bu krizin ne zaman ve nasıl sona ereceği konusuna gelince daha çok erken. Buna ek olarak belirsizlik yaratan bir iç kriz söz konusu." ifadelerini kullandı.

Hükümetin yargı düzenlemesi girişimleri ve buna karşı halkın protestolarına işaret eden Ben, şunları kaydetti: "Yargı-hukuk krizi aşılsa dahi çözüme ulaşması zaman alır. Bundan sonraki süreçte de yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak zamanla olur. Bu sebeple verimli çalışmalı ve zorlukları aşmak için gerekli adımları atmalıyız."

Bilim ve Teknoloji Bakanı Akunis ise yaptığı yazılı açıklamada, bir yıldan beri teknolojiye yapılan beşeri sermaye yatırımındaki yavaşlamanın küresel olduğunu belirtti. İsrail ekonomisi için oldukça öncelikli gördükleri yüksek teknoloji yatırımlarını destekleyen adımlar atmaktan geri durmayacaklarını kaydeden Akunis, İsrail İnovasyon Kurumu tarafından hazırlanan raporun da hükümetin bu alandaki endişe verici trendlere karşı hızlı adımlar atması gerektiğine işaret ettiğini aktardı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırması ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu 27 Mart'ta, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı. Ancak hükümetin, ertelediği düzenlemeyi mayıs ayı içinde yine Meclise getirmesi bekleniyor.

İsrail'de Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer alan sağ, aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partiler geçen hafta tartışmalı yargı paketi konusunda hükümete destek için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde geniş katılımlı gösteri düzenlemişti.