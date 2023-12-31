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Giriş Tarihi: 31.12.2023 18:23

İsrail'de yerel seçimler bir kez daha ertelendi

İsrail’de "savaş nedeniyle" yapılmayan ve 30 Ocak tarihine ertelenen yerel seçimler, ikinci kez ertelenerek 27 Şubat'ta bırakıldı.

AA
İsrail’de yerel seçimler bir kez daha ertelendi

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından 31 Ekim'de yapılması gereken yerel seçimler, 30 Ocak'a ertelenmişti. İsrail basınına göre hükümet, seçimlerin ocak sonunda yapılabilmesi için koşulların uygun olup olmadığı yönünde ordudan görüş istedi.

İsrail ordusu, yerel seçimde aday olan yüzlerce kişinin halihazırda yedek asker olarak görev yaptığını ve seçimler nedeniyle bu kişilere izin verilmesinin mümkün olmadığını hükümete iletti.

Bunun üzerine İsrail kabinesi, bir kez daha yerel seçimleri erteleyerek, 27 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

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İsrail'de yerel seçimler bir kez daha ertelendi
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