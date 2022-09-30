İsrail’de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi

Bunun üzerine İsrail polisi, güç kullanarak göstericileri dağıttı. Polis müdahalesinde yaralanan veya gözaltına alınan olmadı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Haredi Yahudiler tarafından düzenlenen yasa dışı gösterinin dağıtıldığı belirtildi.