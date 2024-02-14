İsrail’deki aşırı sağcı gruplar Gazze’ye insani yardımları engelliyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 7 Ekim'deki saldırılara katıldığını ve bu nedenle Gazze'deki yardımları yönetme yetkisini kaybettiğini öne süren Touitou, "İsrail halkı bu yardımın Filistin halkına gönderilmesini istiyor. Gazze halkını aç bırakmak istemiyoruz. Ama bunun Hamas'ın eline geçmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Oğlu Gazze'de kara işgaline katılarak yaralanan İsrail askerinin annesi Sherryl Singer, "Hamas'a gönderilen insani yardım ve ikmalin önlenmesi için bu eyleme katıldığını" söyledi.

Yardımların sivil halka değil de Hamas'a gittiğini savunan Singer, "Burada eleştirilmesi gereken Hamas. Hamas onları esir tutuyor. Onları yöneten Hamas. Biz orayı yönetmiyoruz. Yardım gönderiyoruz, bunlar Hamas savaşçılarına gidiyor. Bundan biz değil onlar sorumlu. Neden Arap ülkeleri o gariban Filistinlilere yardım göndermiyor? Onlar da Filistinlilere acıyor. Ama önce düşmanımızı yenmeliyiz." ifadesini kullandı.