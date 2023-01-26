İsrail’den bir katliam daha

İsrail işgalci güçleri yine Filistinli sivilleri öldürdü. Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu 9 kişiyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, öldürülenler arasında yaşlı bir kadının da bulunduğunu duyurdu. 4'ü ağır 20 kişi de yaralandı.İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediği duyuruldu. İsrail güçlerinin Cenin'deki hastanenin çocuk bölümüne göz yaşartıcı gaz sıktığı kaydedildi. . Görgü tanıklarından Asım Muslim yaşananları "4 saat boyunca patlama sesi duyduk. Savaşa tanık olduk" şeklinde anlattı. Kanlı baskın sonrasında Filistinliler protesto gösterileri düzenlerken İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'ün er-Ram bölgesinde açtıkları ateşle de 22 yaşındaki Yusuf Yahya Abdulkerim Muhsin isimli genç hayatını kaybetti. Üç günlük yas ilan eden Filistin yönetimi İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.İsrail ordusu, saldırıyla ilgili ayrıntı vermedi. İsrail medyası, ordunun "Planlanan büyük bir saldırıyı önlemek için harekete geçiğini" savundu. Batı Şeria'daki gerilim son günlerde giderek artıyor. İsrail baskınları sonucu yılbaşından bu yana aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 29 kişi öldü. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Batı Şeria'nın yeni Gazze olabileceği uyarısını yapmıştı.Dışişleri Bakanlığı'ndan "Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Burada özellikle ölen kardeşlerimiz için de başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.