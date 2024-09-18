İsrail’den bu kez siber savaş suçu

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan siyonist İsrail rejimi, savaşı Lübnan'a yaymak için elinden geleni yapıyor. Bunu dün açıkça ifade eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi. İsrail ordusunun, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'daki Hizbullah üslerine saldırılarda 453 kişi hayatını kaybetti. İsrail önceki gün ise Gazze'deki saldırılarını Lübnan'a yaymak için siyasi karar da almıştı. İsrail'in saldırısına tepki yağdı:ABD: "Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgimiz yok" dedi.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın patlamalarla ilgili bugün bir konuşma yapacağı bildirildi.İran: İsrail'i "toplu katliam" yapmakla suçladı.Lübnan: "İsrail'in çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırı savaş suçudur" mesajını yayınladı.AB: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Çok sayıda sivilim yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyorum" dedi.Rusya: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının "Lübnan'a yapılan terör ve hibrit savaş eylemi" olduğunu vurguladı. "Saldırıyı yapanların Ortadoğu'da büyük bir savaş kışkırtmaya çalıştığını" belirtti.Belçika: Başbakan Yardımcısı De Sutter, "Büyük terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkileri başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan tesis etmeyeceğini ifade etti.SALDIRIDA 8 ve 11 yaşlarında iki çocuk dahil 12 kişi öldü. 2 bin 800 kişi yaralandı. Yaralıların 300'ünün durumu ağır. 2 binden fazla kişinin tedavilerine hâlâ devam ediliyor. BBC'ye konuşan Lübnan Hastanesi'nden Profesör Elias Warrak, "25 yıllık kariyerimde yaptığımdan daha fazla göz çıkarma operasyonunu bir gecede yaptım. Yaralıların büyük kısmı 20'li yaşlarındaki gençlerdi. Bir çocuğun iki gözü birden çıkarıldı. Bazı yaralıların elleri ya da parmakları ampute edildi" dedi.