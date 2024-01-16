Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail’den çarpıcı Hamas itirafı!
Giriş Tarihi: 16.1.2024 12:03

İsrail’den çarpıcı Hamas itirafı!

Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm yağdıran İsrail, büyük bir soykırıma da imza attı. Gazze’de öldürülen sivillerin sayısı 24 bini aştı. Saldılar sürerken İsrail Savaş Kabinesi Üyesi’nden çarpıcı bir Hamas itirafı geldi.

AA
İsrail’den çarpıcı Hamas itirafı!

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti. Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS YENİLGİYE UĞRAMAKTAN ÇOK UZAK"

Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." yorumunda bulundu.

Saar, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarda ortaya koyduğu Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflere bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetimi, Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırılarda Hamas'ın "ortadan kaldırılması", İsrailli esirlerin geri getirilmesi gibi hedefler ortaya koymuştu.

Saldırıların üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçse de İsrail'in bu hedeflere ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’den çarpıcı Hamas itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA