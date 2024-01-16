İsrail’den çarpıcı Hamas itirafı!

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gideon Saar, Hamas'ın hâlâ ayakta ve yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu belirtti. Saar, İsrail ordu radyosunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HAMAS YENİLGİYE UĞRAMAKTAN ÇOK UZAK"

Hamas'ın yenilgiye uğramaktan çok uzak olduğunu söyleyen Saar, "Birileri, Gazze Şeridi'nde hâlâ ayaktayken Hamas yönetimine bir alternatifin ortaya çıkacağını düşünüyorsa, o zaman bu gerçekleşmeyecek." yorumunda bulundu.