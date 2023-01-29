İsrail’den ‘çifte terör’ stratejisi

İsrail'de peş peşe yaşanan saldırılar sonrası şiddet olayları tırmanıyor. Yahudi yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin korumasında hem Filistinlilere ve hem de Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırdı. Yahudi yerleşimciler, önceki gece geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü. Yahudi yerleşimcilerin Nablus'da açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Filistinli Kerem Ali Selman yaşamını yitirdi. Filistinli gencin, yasa dışı yerleşim biriminde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir Yahudi tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydedildi. İsrail askerlerinin korumasındaki bir gurup yerleşimci ise Filistinlilere ait mülklere saldırdı. Yahudi yerleşimciler Ramallah kentine bağlı Turmusiya beldesine düzenledikleri saldırıda bir ev ile 6 aracı yaktı, onlarca dükkan ve araca da zarar verdi.Görgü tanığı Avad Ebu Semra, 3 Yahudi yerleşimcinin kardeşinin evine saldırarak yaktığını kaydetti. Semra, yakındaki bir eve de İsrail askerlerinin koruması altında 10 yerleşimcinin saldırdığını ifade etti. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas ise, Nablus'a bağlı köylerde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait araç ve dükkanlara onlarca saldırı düzenlediğini söyledi. Daglas, yerleşimcilerin 6 aracı yaktığını, 120 aracın camlarını kırdığını, 20'nin üzerinde dükkana da saldırarak zarar verdiğini belirtti.İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Hayri Alkam'ın evini, yıkacak. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Kudüs'teki saldırıyı düzenleyen Hayri Alkam'ın evinin yıkıma hazırlık için kapatılması" yönünde karar alındığını açıkladı. Failin ailesinin ulusal sigorta ve diğer avantajlardan mahrum edilmesinin kararlaştırıldığını kaydeden Netanyahu, ayrıca yakınlarına kimlik kartı (ikamet kimliği) verilmemesi yönünde karar alındığını, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun yasa tasarısı olarak tartışılacağını aktardı.İSRAIL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs saldırısından sonra İsraillileri silahlandırma planını açıkladı. Netanyahu, ateşli silah ruhsatı kapsamının genişletilmesi ve daha fazla İsraillinin silah almasının önünün açılacağını bildirdi. Al Jazeera'da yer alan haberde bu hamle için 'toplu cezalandırma' benzetmesi yapıldı ve Filistinlilerin hedef alınabileceği vurgulandı. Analistler ise, Netanyahu'nun hareketinin şiddeti daha da artırabileceği konusunda uyardı. İsrail Başbakanı Netanyahu, önceki gün de Doğu Kudüs'te gerçekleşen saldırıya güçlü ve seri şekilde karşılık vereceklerini söylemişti. Resmi verilere göre, sadece bu ay İsrail güçleri 32 Filistinliyi öldürdü.İSRAIL'DE halkın Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik haftalardır devam eden isyan sürüyor. Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren yaklaşık 40 bin kişi, başkent Tel Aviv'de toplandı. Göstericiler, "diktatörlüğe hayır" ve "demokrasi" sloganları attı. İsrail polisi, Tel Aviv'deki meydanlara çıkan yolları gün içinde trafiğe kapattı ve çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.