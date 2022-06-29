İsrail’den Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türk ve İsrail güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının, Türkiye'de bulunan İsraillilerin zarar görmesini engellediğini söyledi. İsrail Başbakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlanan görüntülü açıklamada Bennett, "Geçtiğimiz aylarda ve özellikle son haftalarda İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki İsrail vatandaşlarını hedef alma girişimlerini engellemek için operasyonlar gerçekleştiren güvenlik teşkilatımıza ve Türk güvenlik teşkilatına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcılarına, Türkiye'de İsraillilerin hedef alınmasını engellemedeki işbirlikleri için özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.