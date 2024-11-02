İsrail’den Gazze’de yeni katliam! En az 50’si çocuk 84 ölü

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökerttiği ve hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara "insani görevlerini üstlenme" çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin, hastanelerin ve sağlık kurumlarının korunması ve Gazze'deki soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine sivilleri, yerinden edilenleri ve çocukları hedef alan bu korkunç katliamları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan İsrail, ABD yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.