İsrail’den intikam almak için yemin ettiler! Hizbullah’tan dünyaya net mesaj

Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın mücadelesinin süreceğini ve gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, tüm dünya ülkelerine İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması için baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.

LÜBNAN, SINIR İSTİKRARI İÇİN İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Senatörü Ronny Jackson ve ABD Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'u kabul etti.