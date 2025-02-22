İsrail'den intikam almak için yemin ettiler! Hizbullah'tan dünyaya net mesaj
Lübnan'ın güneyindeki Bent Cebil bölgesinde, İsrail'le yaşanan son çatışmalarda hayatını kaybeden 32 Hizbullah mensubu için cenaze töreni düzenlendi. Tabutlar omuzlarda taşınarak belde meydanına getirildi. Törene Hizbullah yetkilileri, aileler ve çok sayıda kişi katıldı.
Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın mücadelesinin süreceğini ve gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, tüm dünya ülkelerine İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması için baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.
LÜBNAN, SINIR İSTİKRARI İÇİN İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Senatörü Ronny Jackson ve ABD Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'u kabul etti.
Görüşmede Avn, Lübnan-İsrail sınırında istikrarın sağlanabilmesi için "İsrail'in konuşlandığı 5 tepeden çekilmesi ve son savaşta alıkonulan Lübnanlıların geri dönmesi" gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.